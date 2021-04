Mikel Oyarzabal, licenciado en Administración de Empresas y estrella de la Real Sociedad

Mikel Oyarzabal es, además del delantero de la Real Sociedad y seleccionado español, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, algo que comenzó antes de debutar.

El jugador de 24 años ya está graduado, y asegura que inició a estudiar cuando aún no estaba en el primer equipo y cuando no sabía si llegaría al máximo nivel.

“Cuando empecé a estudiar todavía no sabía si iba a jugar al futbol o no, ese año estaba en Segunda División B y ese año me tocó debutar en el primer equipo. Yo tenía claro que era algo que quería hacer, porque me gustaba y porque veía que podía sacarlo adelante, porque era un tema en el que tenía interés en él”, comenta Oyarzabal en una conferencia con prensa internacional organizada por LaLiga.

El delantero del cuadro vasco, añade, que si bien ya tiene el título, por ahora no piensa si ejercerá, pero que nunca se sabe en un futuro.

“Y ya terminado, no sé en un futuro qué podrá ser, cuando pasen los años y llegue el momento ya lo pensaré, pero creo que también me servía un poco para evadir el futbol, para salirme de todo lo que lo rodea y poder desconectarme de otra manera también”, cerró.

PELEA POR EL TÍTULO

La Liga española es la más pareja en 37 años, y la Real Sociedad tiene casi asegurada su lugar en Europa League; sin embargo, están lejos, por ahora del Top 4, pero Mikel Oyarzabal confía en que van en camino para pronto pelear por el título.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LALIGA: BARCELONA CAYÓ ANTE GRANADA Y DEJÓ ESCAPAR EL LIDERATO DEL TORNEO

“Es algo difícil salir campeón, porque siendo realistas el nivel que dan semana a semana Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla, al día de hoy están un escalón por encima nuestro, pero es verdad que en los dos últimos años estamos haciendo las cosas muy bien, estamos creciendo, y por qué no, algún día pelear por el título.

“Hemos visto que podemos hacer frente en cualquier partido a cualquier rival, nos podrán salir las cosas mejor o peor, pero sabemos que les podemos plantar caras. Siendo realistas ahora están un peldaño por encima, pero estamos trabajando bien para que esa distancia sea cada vez menor”, comenta Oyarzabal en una conferencia con prensa internacional organizada por LaLiga.