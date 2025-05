Fernando Gago fue despedido de Boca Juniors después de la derrota en el Superclásico ante River Plate. El estratega argentino llegó al cuadro Xeneize en octubre de 2024, sin embargo, su historial de fracasos internacionales -como la eliminación de Copa Libertadores- y la derrota en el duelo más importante del balompié argentino, fueron las detonantes de su destitución.

Sin embargo, el fracaso de ‘Pintita’ no solo fue en el banquillo, también lo fue en las oficinas del club argentino. El equipo que maneja Juan Román Riquelme, desembolsó una gran cantidad de dinero por Fernando Gago, empezando por su cláusula de rescisión en Chivas.

Su llegada | AP|

La salida de Chivas

Una novela fue la salida de Gago del Rebaño Sagrado, la forma en cómo se dieron las cosas, causó molestia en el equipo y en el balompié nacional. Gago abandonó el barco, después de que él mismo depositara el dinero correspondiente a su salida; que fue un millón y medio de dólares.

Después de su despido, el conjunto Bostero le devolvió dicha suma de dinero, por lo que esa deuda con el entrenador quedó saldada.

Gago en Chivas | IMAGO7|

Pagar su contrato

Aunque no todo son buenas noticias, fuentes cercanas al club argentino no han querido revelar cuánto dinero le tienen que pagar a Gago -ya que su contrato finalizaba en diciembre- aunque aseguran que no es una cantidad exorbitante.

¿Cuánto dinero le dio Gago a las arcas de Boca?

Como se mencionó el fracaso fue también en las oficinas. Al quedar fuera de todos las competiciones sudamericanas posibles, Gago no logró devolverle casi nada en dinero al club argentino.

Su adiós | @BocaJuniors |

