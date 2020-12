MLS tras deseo de Messi de jugar en EU: 'Aquí siempre serás bienvenido'

La Major League Soccer no perdió el tiempo y luego de que Lionel Messi revelara su deseo de jugar en Estados Unidos, la liga estadounidense le mandó un 'guiño'.

"Por aquí siempre serás bienvenido Leo", dijo la MLS en un mensaje en su cuenta de Twitter acompañado por una de las declaraciones de Messi sobre la liga.

Y es que este domingo, el jugador de Barcelona aceptó que le gustaría vivir la experiencia de la MLS en un futuro.

Por aquí siempre serás bienvenido Leo. pic.twitter.com/76qMrYt1kO — MLS Español (@MLSes) December 28, 2020

"Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, pero no es por ahora. No pienso en cómo terminará la temporada porque hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque tampoco lo sé", aseguró en entrevista con Jordi Évole de La Sexta.

