Modric tras empate vs Sevilla: Hemos tenido mala suerte, pero todavía seguimos vivos'

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, aseguró que la acción del penalti señalado a Militao fue una acción de "mala suerte" y resaltó que pese al empate cedido ante el Sevilla, siguen estando "vivos" y con opciones de ser campeones.

"Se nos han escapado dos puntos. Hemos hecho todo para ganar el partido. Hemos jugado bastante bien, sobre todo en el segundo tiempo hemos creado muchas oportunidades, pero no entró y al final en una jugada en la que tenemos penalti, pita penalti en el otro lado. No sé si fue mano porque no lo he visto. Mala suerte pero todavía seguimos vivos, quedan tres jornadas y vamos a darlo todo hasta el final", aseguró en Movistar+.

Modric no opinó de la acción de Militao con la contundencia que lo hicieron Zinedine Zidane o Emilio Butragueño. "Es una jugada fortuita. No la he visto, si el árbitro ha pitado penalti debe ser, él lo ha visto pero no puedo opinar. Es mala suerte en esta acción".

Lamentó una mala primera mitad y se quedó con la reacción del equipo para seguir peleando por el título. "El primer tiempo no estuvimos bien. Nos costó entrar en el partido pero en el segundo lo hicimos muy bien, lo hemos hecho todo para ganar. Todavía estamos ahí y vamos a pelear hasta el final".

"Estamos bien físicamente. Creo que el equipo tiene muchas ganas de jugar los partidos que nos quedan e intentar ganar los tres y al final ver que pasa en los otros partidos. Ahora no dependemos de nosotros pero no tenemos que mirar otros partidos, pensar en el nuestro, intentar ganar todos y ver lo que va a pasar porque hemos visto que todos pierden puntos. Tenemos que tener fe", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ZIDANE TRAS EL EMPATE ANTE SEVILLA: 'ME TIENEN QUE EXPLICAR LA REGLA DE LAS MANOS EN LOS PENALTIS'