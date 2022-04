Mohamed Salah sobre su continuidad con Liverpool: 'No puedo decir ni que sí ni que no'

Falta un año para que el contrato de Mohamed Salah con el Liverpool termine y su renovación es un tema que ha preocupado a los Reds ante la negativa del egipcio para aceptar las ofertas que le han ofrecido.

El delantero rompió el silencio ante las especulaciones que han surgido; sin embargo, se limitó a responder que aun "no puedo decir ni que sí ni que no".

"No hay mucho más que pueda decir. Honestamente lo que sí puedo decir es que hay muchas cosas que la gente no sabe de mi contrato. Pero no puedo ser egoísta porque estamos en el periodo más importante para el equipo y sólo que hablar del equipo y de estar concentrado en lo que es importante para él. Espero que podamos ser más optimistas y ya veremos qué pasa", comentó Salah para Sky Sports.

El Faraón aseguró que de momento solo está concentrado en el equipo y en sus ambiciones por conquistar el título de la Premier League que de momento lidera el Manchester City por un punto.

"Ya he dicho un millón de veces qué es lo que quiero, pero no puedo preocuparme por mi contrato ahora mismo. No puedo preocuparme por las noticias porque mi equipo necesita ganar", aseguró.

