Tras la polémica surgida en la transmisión del partido de Ida de 4tos de Champions League entre Barcelona y PSG, 'Mono' Burgos, luego de ser despedido por Movistar+, ha roto el silencio y ha salido a justificar sus declaraciones, las cuales, de acuerdo con él, no era con intención de ofender.

Todo comenzó con un comentario del 'Mono' Burgos sobre Lamine Yamal en la previa al partido, pues mientras se mostraban imágenes del atacante, el argentino comentó que si al jugador del Barcelona no le iba bien en el futbol, "acabaría en un semáforo".

La declaración generó molestia en ambos clubes e informaron a Movistar que ningún miembro de sus equipos hablaría con la cadena. Burgos, al enterarse de la situación, se disculpó públicamente, aclarando que sus palabras no fueron con la intención de herir a nadie.

Movistar+, luego de la polémica que se generó por los comentarios del 'Mono' Burgos,despidió al exportero del Atlético de Madrid, a raíz de lo generado en el Paris Saint Germain vs Barcelona.

Ante esto, 'Mono' Burgos señaló que el comentario no tenía la intención de ser racista o clasista, sino que era para destacar la habilidad futbolística.

"El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Todavía uso Movistar, no me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije 'yo me quito de en medio'", expresó Burgos.

