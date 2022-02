Morata sobre su futuro con la Juventus: 'Si fuese por mí, estaría siempre en la Juve'

El delantero español de la Juventus, Álvaro Morata, aseguró en la rueda de prensa previa a la Ida de Octavos de Final de Liga de Campeones frente al Villarreal que está "muy contento" y que, si por él fuese, se quedaría "siempre" en el club turinés.

Morata, ex de Real Madrid y Atlético de Madrid, fue uno de los nombres que más sonaron durante el Mercado de Invierno por el interés del Barcelona.

El delantero, pese a que pudo salir, finalmente no abandonó las filas que dirige el italiano Massimiliano Allegri, un entrenador que siempre ha mostrado su confianza en el internacional español.

"Hablé con el míster cuando cerró el mercado, sobre el equipo y su idea. Me dijo que me ayudaría la llegada de Vlahovic, y así ha sido. Estoy contento de estar aquí y si por mí fuera estaría siempre", declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Villarreal.

"Siempre he sentido la confianza de Allegri, es el primero que me pide mucho, me conoce. Me dijo que me tenía que quedar y que confiaba en mí, tengo que responderle en el campo", añadió.

