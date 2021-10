Morientes: 'Benzema merece Balón de Oro porque tomó rol de CR7 en Real Madrid'

Para Fernando Morientes, histórico del Real Madrid, Karim Benzema ha hecho los méritos suficientes para hacerse acreedor a ganar el Balón de Oro, pues ha sabido asumir el rol del jugador que marca diferencia en el equipo como en su momento lo hizo Cristiano Ronaldo.

“Benzema ha hecho muchas cosas para ganarlo (el Balón de Oro) yo porque me gusta el Real Madrid, porque creo que Benzema es un jugador diferencial en el equipo hoy en día, creo que también puede merecerlo como cualquier otro y después Benzema ha demostrado algo importantísimo y es que cuando salió Cristiano Ronaldo todo el mundo pensaba que el Madrid quedaba un poco huérfano de un jugador diferente, de un jugador goleador, que cambiara el signo de los partidos y yo creo que Benzema ha asumido ese rol, esa responsabilidad y lo está haciendo francamente bien” , declaró en una Call organizado por LaLiga.

Morientes recalcó el gran momento por el que atraviesa el delantero francés y señaló que éste todavía no ha alcanzado su techo pese a ser un jugador muy experimentado.

“Ya no solo es goleador, anteriormente cuando estaba Cristiano todo mundo decía “Se mueve muy bien, es asistente pero no tiene gol” y bueno, está demostrando que es un gran goleador, que es un jugador diferente, que es un jugador total y para el Real Madrid es una gran noticia que Karim este nivel, sobre todo porque les está dando muchos puntos este año, ha arrancado de una manera extraordinaria y yo creo que todo mundo está encantado con el rendimiento de este jugador, sobre todo porque va cumpliendo años y que no sabemos cuál es su límite, todavía tiene techo por delante y está en buen nivel”, comentó.

