Infantino sobre grito homofóbico: 'Es una costumbre idiota'

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llamó a la erradicación del grito homofóbico, el cual calificó como una "costumbre idiota" que se realiza en México y pidió que los aficionados que no quieran cambiar se queden afuera de los estadios.

“Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios, tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar. Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios”, expresó en conferencia de prensa.

Sobre el mismo tema, el mandamás del futbol señaló que es inaceptable que en estos tiempos sigan existiendo los insultos racistas y discriminatorios.

“Cuando hay temas como este, que pasan en un estadio, es el Comité de Disciplina, si es necesario el de apelaciones, los que se ocupan de esos casos, como presidente de la FIFA no puedo interferir o comentar casos completos. Es intolerable aceptar hoy en un campo de juegos o estadios aceptar gritos racistas, qué educación, queremos a nuestras familias en los estadios, queremos que las niñas y niños se apasionen al futbol, no es aceptable, tenemos que trabajar mucho en la educación con FIFA”, dijo.

