Mourinho descarta acercamientos de la Selección de Estados Unidos: "Ninguno me llama"

José Mourinho descarta el acercamiento de la Selección de Estados Unidos que se rumoraba estaba buscando contratarlo tras la salida de Gregg Berhalter.

Actualmente Anthony Hudson está como entrenador interino de la Selección masculina de los Estados Unidos, sin embargo, ha habido ciertos rumores que acercan a entrenadores top mundiales al equipo norteamericano.

Ahora en entrevista para Fox Sports, el entrenador de la Roma aseguró que no ha recibido llamadas, ni de la Selección de Estados Unidos ni de ningún otro equipo.

“Todos me quieren, pero ninguno me llama. Todas las semanas alguno me quiere; sea club, sea selección, pero el único que me ha llamado ha sido la selección portuguesa que no he podido aceptar”, comentó el entrenador de la Roma.

El entrenador portugués también dijo entre broma que no le gustaría ser DT de USMNT, pero le gustaría al menos recibir una llamada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EUROPA LEAGUE: JUVENTUS SACA VENTAJA EN LA IDA SOBRE EL FRIBURGO