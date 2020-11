Mourinho: 'Estoy muy contento con Bale, me meteré a las webs de Madrid para ver qué dicen'

Luego de que Gareth Bale anotara en su regreso al Tottenham durante la Fecha 7 ante el Brighton, José Mourinho se rindió ante él con elogios y de paso le dejó un mensaje al Real Madrid.

"Desde hace un par de semanas les estoy diciendo que Gareth está mejorando. Sé que aún no está en condiciones para acumular 90 minutos en las piernas, y lo bueno de él es que es muy inteligente, muy maduro, tiene experiencia y entiende las cosas", aseguró Mou en conferencia de prensa.

Asimismo, The Special One no desaprovechó la oportunidad de arremeter contra el equipo blanco tras los malos tratos que le hicieron al galés.

"Cuando tenga cinco minutos entraré en internet a ver qué ponen en las webs de Madrid", finalizó.

Cabe recordar que Bale firmó su primer gol con los Spurs derivado de un pase de Reguilón y que selló la victoria del equipo por 2-1.

