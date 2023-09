Mourinho sobre Final de Europa League ante Sevilla: 'Si digo lo que pienso, me suspenden'

La extensa carrera de José Mourinho en competiciones europeas ha estado marcada por momentos de triunfo, emoción y, en ocasiones, polémica. El entrenador portugués ha conquistado un impresionante palmarés que incluye 2 Champions League, 2 Europa Leagues y 1 Conference League, lo impresionante es que de sus Finales europeas disputadas sólo ha perdido una y fue la más reciente ante Sevilla.

En una entrevista con Sky Sports, Mourinho compartió detalles sobre uno de los momentos más polémicos de su tiempo en la Roma, que fue la final de la Europa League contra el Sevilla el 31 de mayo.

El 'Special One' no pudo evitar mencionar las decisiones arbitrales que desafiaron su equipo y le valieron una suspensión de 4 días. El entrenador dejó entrever su frustración, declarando de manera enigmática: "Si digo lo que creo, me dan 10 días de suspensión...".

Comenzando con un viaje al pasado, Mourinho rememoró la emocionante semifinal de la Champions League de 2010 con el Inter de Milán. En ese histórico enfrentamiento, el entrenador portugués protagonizó dos momentos icónicos: una frase susurrada a Pep Guardiola al margen y su carrera frenética hacia los aficionados al final del partido. Mourinho explicó que su interacción con Guardiola fue parte de "juegos mentales" y provocaciones tácticas en el campo, mientras que su emotiva celebración con los seguidores fue un acto de "pura alegría".

Sin embargo, la carrera de Mourinho en competiciones europeas no se limita al pasado. En sus dos últimas temporadas al mando de la AS Roma, el entrenador experimentó una montaña rusa de emociones. Recordó con emoción el camino que llevó a los Giallorossi a ganar la primera edición de la Conference League.

"Lloré tanto por la semifinal contra el Leicester como por la final en Tirana, - recuerda Mourinho - fueron resultados históricos para la Roma", mencionó.

