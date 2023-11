Mourinho tras vencer al Udinese: "En el futbol se nace bandido, yo nací bandido"

El pasado domingo la Roma venció al Udinese tres goles por uno, mantuvo su racha de invictos en el Estadio Olímpico de Roma y sube de puestos en la lucha por clasificar a competiciones europeas, todo en la previa al parón de ligas por las fiestas decembrinas.

En el post de juego, José Mourinho salió a conferencia de prensa dónde, fiel a su costumbre, regaló una frase icónica luego de que un periodista lo cuestionara sobre la falta de productividad de su club fuera el Olímpico de Roma.

"He tenido equipos que eran bandas de ladrones, que disfrutaban jugando fuera de casa. Nosotros, como equipo, no hacemos eso, hay gente a la que le gusta la comodidad de casa porque echan de menos a su madre o a su abuela haciéndoles dulces. Aquí tenemos un poco ese problema. En el fútbol se nace bandido, no se hace. Yo, por ejemplo, nací bandido del futbol, pero intentaré motivarles para los partidos", comentó 'The Special One'

Así mismo, el entrenador portugués analizó el rendimiento del cuadro romano contra el Udinese, este último peleando por salir de los puestos de descenso en el futbol italiano.

"No somos un equipo regular todavía, seguimos siendo un equipo con altibajos. Algunos partidos se ganan en los minutos finales, pero algunos se pierden jugando así. Parece que queremos batir el récord de puntos marcando en los últimos minutos. Después de nuestro gol se notaba la fragilidad del adversario. Ahí tuvimos que haber ido a la yugular y cerrarlo", sentenció.

La Roma solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos fuera del Olímpico, contra el Cagliari por la Serie A, teniendo en los últimos enfrentamientos un empate ante la Lazio y dos derrotas.

