Leonel López se coronó en Bolivia y mandó mensaje a sus detractores: "Me han hecho más fuerte"

Llegó el título para Leonel López y para The Strongest, que puso fin a una racha de siete años sin salir campeón en la liga de Bolivia. El empate a un gol ante Always Ready, de El Alto, le permitió llegar a 61 puntos y matemáticamente asegurar el campeonato.

El equipo dirigido por Pablo Cabanillas tiene siete unidades de ventaja sobre Bolívar y Always Ready, por lo que con dos partidos para que finalice la temporada, aseguró su primer título en siete años, periodo en el que fue subcampeón en ocho ocasiones entre 2017 y 2020.

Cerca de 40 mil aficionados se dieron cita en el Estadio Hernando Siles, en La Paz, para ver el empate con goles de Álvaro Quiroga, al 28', y de Dorny Romero, al 51', por parte de Always Ready. Pese a que ya no hay forma en que pierda el título, 'El Tigre' tuvo que celebrar con un trofeo propio porque la Federación Boliviana de Futbol indicó que el oficial se les entregará hasta la última jornada.

Lo anterior ante la posibilidad de que un equipo saliera campeón con anticipación, algo que nunca antes había ocurrido.

En cuanto a Leo López, llegó al club boliviano en julio de este año, procedente de Tijuana. Es su segundo título en Primera División, tras coronarse en el Clausura 2014 con León, con el cual también logró ganar la Copa MX en el Apertura 2013. "Va para toda la gente que siempre estuvo conmigo a los que confiaron en mí y también a los que no porque me an hecho mas fuerte vamooo", escribió el jugador en Instagram.

