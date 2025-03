Mundial 2026: Cabo Verde es líder de su Grupo en las Eliminatorias Mundialistas

Las eliminatorias en África son unas de las más encarnizadas de todo el mundo. Un proceso de eliminación, bastante largo y con mucho agotamiento tanto físico y mental; está lejos de acabar.

Sin embargo, algunas sorpresas se han confirmado, como la de Camerún hace un día. El equipo de los Leones, tuvo un empate sin anotaciones ante la modesta Selección de Eswatini.

Por ese resultado, Cabo Verde aprovechó el empate de Camerún para proclamarse amo y señor del Grupo D. Un gol de Yannik Semedo al minuto 85, fue suficiente para que los caboverdianos llegaran a diez puntos en estas eliminatorias.

El próximo martes, Cabo Verde visita a Angola con la oportunidad de afianzarse como el equipo con más puntos en su grupo.

Uno de los duelos más impresionantes en esta Fecha FIFA, fue el de Gambia y Kenya. La Selección de Gambia empezó ganando el encuentro con dos goles de diferencia, sin embargo, Kenya logró empatar.

No obstante, una vez más Gambia se puso al frente; pero con toda la resiliencia que mostraron todo el juego, Kenya volvió a empatar en el agregado.

55' 🇬🇲 1-0 🇰🇪

61' 🇬🇲 2-0 🇰🇪

69' 🇬🇲 2-1 🇰🇪

75' 🇬🇲 2-2 🇰🇪

84' 🇬🇲 3-2 🇰🇪

90+6' 🇬🇲 3-3 🇰🇪



The Gambia and Kenya reminded us why they call it the beautiful game. 👏 #WCQ pic.twitter.com/pjkXr8UGHV

— CAF_Online (@CAF_Online) March 20, 2025