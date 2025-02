Mundial 2026: Opciones para asegurar boletos

A menos de 500 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la gente aún tiene la duda de cómo comprar boletos para los partidos. Sin embargo, hay unas localidades que ya salieron a la venta, por lo que en RÉCORD te explicamos cómo puedes asegurar tus entradas para el próximo Mundial.

Estamos a menos de 500 días del Mundial | X @FIFAWorldCup

¿Cómo será la venta general y cuáles son las opciones oficiales?

FIFA ha informado que la venta de boletos al público general iniciará a finales de 2025 y se realizará únicamente mediante sus plataformas oficiales. Sin embargo, hay métodos disponibles desde ahora para quienes buscan asegurarse un lugar en la Copa del Mundo.

Uno de estos métodos es la compra de paquetes Hospitality, también los “derechos de compra” o Right to Buy (RTB), adquiridos a través de FIFA Collect, plataforma digital de coleccionables que permite a los usuarios ganar acceso preferencial a dichos boletos.

Se acerca la Copa del Mundo | X

Derechos de compra en FIFA Collect

FIFA Collect ha implementado dos mecanismos para obtener un derecho de compra de boletos para el Mundial 2026.

El primero consiste en participar en retos donde los usuarios deben adquirir sobres digitales con tarjetas NFT y completar colecciones temáticas. Los primeros en cumplir con estos retos ganan un “derecho de compra” o “Right to Buy”, que les permite el acceso para la compra de dos boletos para el partido especificado.

El segundo método es a través del Marketplace dentro de FIFA Collect, el cual es una especie de reventa. Ahí, los usuarios que han obtenido un Right to Buy pueden revenderlo a otros interesados. El precio de estos varía según la oferta y la demanda, además de que el mismo ‘revendedor’ es el que pone el precio. A pesar de ser reventa, al ser en plataformas de la FIFA podría garantizar que no habrá estafas, pues está regulada por el organismo.

La venta iniciará a finales de este año | X

¿Cómo funciona la reventa de derechos de compra?

Para acceder a los derechos de compra en el Marketplace de FIFA Collect, es necesario crear una cuenta en la plataforma y buscar el partido deseado.

Los derechos de compra para la inauguración del Mundial, que se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, han alcanzado hasta los 5 mil dólares. Sin embargo, esta cantidad es únicamente para poder ingresar a la venta de boletos, por lo que para adquirir entradas de dicho juego aún se tendrá que desembolsar más dinero.

Hay que crear una cuenta | X

Hospitality: Experiencia VIP para el Mundial 2026

Otra opción para asegurar boletos es a través del programa Hospitality. Este servicio ofrece experiencias premium con acceso garantizado a los partidos, además de beneficios exclusivos como áreas preferenciales y servicios adicionales.

Inicialmente, los interesados podían registrarse y pagar 500 dólares para obtener prioridad de compra. Sin embargo, esta fase se agotó en febrero de 2024. En la primera venta de paquetes, se ofrecieron cuatro boletos para seguir a México por 10,000 dólares. En una segunda ronda, el precio aumentó a 15,000 dólares.

Los precios ascienden hasta los 15 mil dólares | MEXSPORT

Se espera una tercera fase de venta para quienes aún buscan esta opción, aunque los precios podrían ajustarse nuevamente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Didier Deschamps da el visto bueno para que Zinedine Zidane sea su reemplazo