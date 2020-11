Mundial de Clubes: FIFA reveló las nuevas fechas del torneo

El Mundial de Clubes que se iba a disputar en diciembre se jugará finalmente del 1 al 11 de febrero de 2021 en Qatar, informó este martes la FIFA en un comunicado.

La pandemia del Covid-19 obligó inicialmente al aplazamiento del torneo, previsto entre el 10 y el 20 de diciembre, que definitivamente se disputará en dichas fechas de febrero bajo las medidas marcadas dentro del protocolo de partidos internacionales de la FIFA para proteger la salud y garantizar la seguridad de los participantes.

Por el momento tenien plaza garantizada el Bayern Munich como campeón de Europa y el Al-Duhail catarí, y quedaban por conocerse los representantes de Sudamérica, Concacaf, Asia, África y Oceanía. Se trata de la última edición con el formato actual.

Novedades sobre la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020 y los torneos juveniles femeninos:#U17WWC 2021 #U17WWC 2022 #U20WWC 2021 #U20WWC 2022 #ClubWC - 1-11 febrero de 2021 https://t.co/VIGh0u1Kjy pic.twitter.com/G305Nqjl9J — FIFA.com en español (@fifacom_es) November 17, 2020

El 'Bureau' del Consejo de la FIFA también decidió que los mundiales femeninos Sub 20 y Sub 17 no se jueguen en 2021 y pasen a disputarse en los países previstos, Costa Rica e India, respectivamente, en 2022.

