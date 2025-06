Mundial de Clubes: ¿qué juegos irán primero por tele abierta?

El gran evento de FIFA, el Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina. El magno evento de clubes locales tendrá como primera sede los Estados Unidos, por lo que los fanáticos del balompié de este lado del mundo podrán presenciar el evento de una gran manera.

Sin embargo, en nuestro país, una de las dudas constantes es el dónde ver algunos partidos, principalmente los de los equipos mexicanos. Pachuca y Rayados de Monterrey son los clubes nacionales que representarán a la Concacaf en la justa.

Mundial de Clubes | AP|

¿Qué partidos están por televisión abierta?

Al momento, cuatro partidos se han confirmado por televisión abierta. De esos cuatro partidos, uno es de los Tuzos y dos de Rayados de Monterrey. Todos los partidos a continuación serán transmitidos por TUDN en Canal 5.

Rayados vs Inter de Milán

Bayern Munich vs Boca Juniors

River Plate vs Rayados

Real Madrid vs Pachuca

¿Dónde ver el Mundial de Clubes?

En nuestro país, el magno evento tendrá una transmisión por el sistema de streaming DAZN. El sistema de entretenimiento deportivo tiene los derechos de transmisión de todo el torneo en exclusiva.

Sedes del Mundial | AP|

