Napoli: Lorenzo Insigne lanzó ultimátum a la directiva para renovar su contrato

Lorenzo Insigne y el Napoli están en negociaciones para la renovación del contrato del delantero; sin embargo, después de meses no han logrado llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes.

De acuerdo con Vincenzo Pisacane, agente de Insigne, declaró que las las propuestas presentadas por la directiva napolitana no han sido las adecuadas, por lo que mandó un ultimátum al presidente del equipo, Aurelio De Laurentiis para que se concrete la renovación.

"Prefiero evitar cifras y detalles, pero no creemos que la propuesta sea la adecuada. La historia entre Napoli e Insigne nunca terminará, incluso si él va a jugar en otro lugar. Pero por respeto al jugador y a todos, no podemos esperar para siempre, no podemos esperar a junio", comentó Pisacane en una entrevista para el diario Corriere dello Sport.

Los medios italianos señalan que el Napoli ofrece 3.5 millones de euros para las próximas cuatro temporadas, pero el Insigne y su agente piden 5 millones por temporada, cifra que la directiva se ha negado a aceptar.

El agente no quiso detallar sobre los clubes que han mostrado interés por el atacante entre ellos Lazio, Inter, Milan, Juventus y Tottenham.

