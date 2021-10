Nations League: ¿Por qué el árbitro validó el polémico gol de Mbappé?

Eric García, defensa de la selección española de futbol, habló este domingo sobre el tanto de Kylian Mbappé en posible fuera de juego que supuso el tanto de la victoria de Francia y señaló que el árbitro le explicó que al tocar la pelota, jugó el balón para romper la jugada ilegal.

"Tiran el balón a la espalda y yo me tiro, la toco con el taco y Mbappé está en fuera de juego. El árbitro me dice que como la toco con el taco tengo intención de jugar el balón y me explica que me debería de apartar y que esa es la regla. Es una jugada que es fuera de juego claro en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar de ahí", aseguró en Televisión Española.

Así ha sido el polémico gol de Mbappe (1-2), por el que España pedía fuera de juego pic.twitter.com/pFpTlF0i8F — ElHuffPost Deportes (@HuffPostDeporte) October 10, 2021

Eric García calificó la derrota como "dura" porque, a su juicio, España hizo "un partidazo" salvo en unos minutos en la primera y en la segunda parte.

"Los primeros diez minutos no hemos estado muy finos pero a partir de ahí hemos estado bien. El equipo ha mostrado personalidad, hemos estado arriba. Luego en la segunda parte el larguero de Theo, después nuestro el gol y una pena que empataran tan rápido", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VAN GAAL SOBRE EL BARCELONA: 'CUANDO VAN MAL, LA GENTE SIEMPRE MIRA A LOS EXTRANJEROS'