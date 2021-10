Neymar: 'Espero hacer con Messi en el PSG la historia que hicimos en el Barcelona'

Lionel Messi llegó al PSG esta campaña para jugar al lado de su excompañero en el Barcelona, Neymar, pero al argentino le ha costado adaptarse a la Ligue 1 y en cuatro partidos que ha disputado del campeonato francés no ha podido marcar ni dar asistencias.

Sin embargo, Neymar Jr. destacó que está muy contento con tener a su amigo cerca y confía en que será cuestión de tiempo para que vuelvan a repetir lo que hicieron en el Barca.

"Estoy muy contento de tener a Messi en el PSG. Es un crack, un genio. Es mi amigo y cuando tienes amigos a tu lado la cosa va mejor y todo es más tranquilo. Espero hacer con él la historia que hicimos en el Barcelona", declaró el delantero en entrevista para Red Bull.

Ney aseguró que en el cuadro parisino Kylian Mbappé y Marco Verratti han sido los jugadores que más lo han sorprendido.

"Me han sorprendido dos: Mbappé y Verratti. Mbappé porque es muy rápido, es joven, es un gran crack. También Verratti. Sabía que era un gran jugador, pero no tan espectacular. Con certeza, es de los mejores mediocampistas que he jugado junto con Xavi e Iniesta", comentó.

