Neymar recordó el apoyo que le dio Lionel Messi cuando lloró en el vestuario del Barcelona

Neymar Jr, junto a Lionel Messi y Luis Suárez formaron un tridente espectacular con el Barcelona, pero no fue así desde el inicio sobre todo para el brasileño, quien reveló el apoyo que le dio La Pulga tras un partido complicado en LaLiga.

"Recuerdo hasta el día de hoy, era un partido contra (Athletic) Bilbao, estoy llorando en el vestuario, en el baño... Me habló Messi, estaba llorando y le expliqué: mi español es más o menos, no puedo jugar, no puedo ser yo mismo", confesó el brasileño en su documental 'Neymar, el caos perfecto' de Netflix.

Messi, de nuevo compañero de Ney ahora en el París Saint-Germain, también recordó aquel episodio.

"Vi cuando llegué, que entró rápido, tenía la cabeza baja. De repente, vi que estaba llorando. Me sorprendió", dijo el pampero.

"Traté de consolarlo, calmarlo, que se soltara y no pensara en otra cosa que no fuera jugar al fútbol. Porque su situación no era fácil, por todas las expectativas que había generado, todo lo que se decía, todo lo que había hecho en el Santos. Había un peso muy grande que no le permitía soltarse", añadió.

Neymar, hasta el día de hoy valora la ayuda de su amigo en un momento complicado.

"No te preocupes por mí, estoy aquí para ayudarte, continúa. Creo que ese apoyo lo necesitaba en ese momento. Y ahí fue donde todo cambio. Empecé a sentirme más libre en el campo", recordó el delantero amazónico.

