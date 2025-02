Neymar tras anotar su gol olímpico: 'Me provocaron y pensé soy el que va a anotar el gol'

Neymar ha hecho todo lo posible para brillar en su regreso al Santos de Brasil. El delantero destacó recientemente al anotar un verdadero golazo al sorprender con un gol olímpico para ayudar en la victoria de su equipo.

En partido correspondiente a la Jornada 12 del campeonato Paulista, Neymar comenzó de titular ante el Associação Atlética Internacional, y al minuto 27’ de juego cuando Santos ya lo ganaba 1-0, Ney se dispuso a cobrar un tiro de esquina desde la punta izquierda, mismo que cobró cerrado y se terminó incrustando en la portería rival.

Ahora, el exdelantero del Barcelona y Al-Hilal, habló sobre la anotación del pasado fin de semana, asegurando que fue como respuesta a las críticas de la afición contraria, festejando su primero gol olímpico en su carrera.

"Fui a sacar el tiro de esquina y me provocaron. Les pedí que cantaran más fuerte, golpeé el balón y di una asistencia. Luego, la segunda vez que fui allí (al córner), lo hicieron de nuevo, así que pensé: 'Ahora soy yo el que va a anotar el gol'. Hice un gran disparo y logré marcar mi primer gol olímpico", reveló el delantero.

- Fans boo Neymar

- Neymar tells them to be louder

- Neymar then scores directly from the corner



GÊNIO!!!!!!!!! 🥶 pic.twitter.com/DantZQeKEK

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) February 23, 2025