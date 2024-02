'No hay que culparlo': 'Pescadito' Ruiz sobre Chicharito y la falta de títulos con Galaxy

Carlos 'Pescadito' Ruiz, exjugador guatemalteco de LA Galaxy entre 2002 y 2005, habló sobre el paso que tuvo el delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández en el equipo estadounidense.

Cabe señalar que Ruiz ganó dos títulos con el cuadro de la MLS, sin embargo, Hernández, no pudo levantar glorias con el plantel angelino, algo que de acuerdo con 'Pescadito' no fue culpa del mexicano.

“Javier Hernández llegó en un momento en el cual el Galaxy necesitaba una figura como él, que fue el líder del equipo. Fue el capitán del equipo cuando estuvo bien, pues siempre era un jugador diferente para el Galaxy. Marcó muchos goles. No llegó el título, pero no hay que culparlo a él, es un tema de equipo”, afirmó el 'Pescadito' en una entrevista para Marca.

Durante la estancia de Chicharito, el Galaxy ni siquiera llegó a finales de MLS, pero Ruiz señala que el atacante fue uno de los mejores jugadores que participó en la liga.

"Yo creo que Galaxy no se conformó para poder competir en instancias finales. Iba a trompicones, pero para mí, Chicharito Hernández hizo un gran papel en la MLS. Se le va a recordar en la Major League Soccer y en Galaxy y le deseo lo mejor, creo que en su nueva etapa en Chivas es muy buena, ha regresado a su casa, así que no me cabe la menor duda que va a hacer muy feliz a la afición de Chivas".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCACHAMPIONS: CHIVAS REUNIÓ MÁS AFICIÓN EN SU ESTADIO QUE TIGRES Y RAYADOS