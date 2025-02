¡Oficial! Santiago Giménez es nuevo jugador del AC Milan

Ya es oficial. Santiago Giménez es el nuevo futbolista del AC Milan. Tras semanas de negociaciones, el delantero mexicano finalmente concretó su fichaje con uno de los clubes más importantes de Italia y de Europa.

Como ya se había adelantado, Giménez se une al Milan con un contrato de cuatro años, es decir, hasta 2029. De esta forma, el delantero azteca deja al Feyenoord tras jugar dos años y medio con el equipo.

¡Órale, wey! AC Milan just got a bit more Mexican 🇲🇽 @Santigim11 #DNACMilan #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) February 3, 2025