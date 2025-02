¡Oficial! Stephano Carrillo es nuevo jugador de Feyenoord

El conjunto neerlandés, Feyenoord hizo oficial la llegada del joven canterano de Santos Laguna, Stephano Carrillo, quien firmó contrato hasta 2029. El mexicano arribó al equipo de Rotterdam luego de la salida de Santiago Giménez hacia AC Milan.

IMAGO7

Feyenoord publicó el anuncio oficial de Carrillo, el cual lo hicieron al mismo estilo de la despedida a Santiago Giménez, con un barco que viaja por el Nuevo Río Mosa en Rotterdam. "Un nuevo mexicano en la ciudad. ¡Bienvenido, Stephano Carrillo!", aparece en el video.

Carrillo dio a conocer su calidad como delantero en la Sub 23 de Santos Laguna, lo que lo llevó a debutar en Primera División en el Clausura 2024, donde consiguió anotar un gol en seis partidos disputados. Antes de irse a Feyenoord, el mexicano disputó cuatro encuentros.

Además, Carrillo ha formado parte de las categorías inferiores de la Selección Mexicana, donde de igual forma logró llamar la atención, suficiente para que Feyenoord mostrara interés en hacerse de los servicios del joven futbolista.

Actualmente, Feyenoord es quinto lugar de la tabla de la Eredivisie con 36 unidades. En Champions League enfrentarán al nuevo equipo de Santiago Giménez, AC Milan, en el Playoff para conseguir el boleto a Octavos de Final.

Por ahora, Carrillo aún se encuentra en México, debido a que está a la espera de su residencia y permiso de trabajo, por lo que no está disponible para jugar con el equipo neerlandés hasta entonces, así lo informó Feyenoord.

ℹ️ Stéphano Carrillo is still in Mexico awaiting his residence and work permit, which means he is not yet immediately available to play for Feyenoord. He will travel to Rotterdam and join the team soon. https://t.co/WV3QGskGsq

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 5, 2025