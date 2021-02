Olympique de Marsella: André Villas-Boas renunció como DT del club

El técnico portugués André Villas-Boas anunció este martes que ha presentado su dimisión como entrenador del Olympique de Marsella al no estar de acuerdo con la política deportiva del club, mientras que la dirección señaló que lo aparta del grupo y no descarta tomar medidas contra él.

"He presentado mi dimisión a la dirección, todavía no tengo respuesta", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al partido liguero que este miércoles disputará el Marsella contra el Lens.

Minutos más tarde, el club afirmó que el entrenador ha sido apartado de su cargo "por actitudes que dañan gravemente a la institución" y anunció "eventuales sanciones tras un procedimiento disciplinario".

Villas-Boas, que llegó al Marsella a principios de la pasada temporada de la mano del entonces director deportivo, el español Andoni Zubizarreta, criticó la actuación del club durante el reciente mercado invernal, contraria a sus deseos como técnico.

"No quiero nada del Marsella, no quiero dinero. Solo quiero irme por mis discrepancias con la política deportiva. Es una pena llegar a esto", afirmó el entrenador, que confesó haberse opuesto a la llegada de Olivier Ntcham, procedente del Celtic de Glasgow.

L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2021

Villas-Boas se mostró dispuesto a sentarse incluso en el banquillo contra el Lens, pero el club decidió apartarlo. El técnico desvinculó su renuncia de los incidentes protagonizados el pasado sábado por aficionados radicales en la ciudad deportiva del club que motivaron el aplazamiento del duelo previsto contra el Rennes.

Tras haber clasificado al equipo para la Liga de Campeones en su primera campaña, los resultados han sido mediocres en la segunda, eliminado de la competición europea en la fase de grupos y noveno en la tabla a 16 puntos del líder en la liga.

"Esos resultados son culpa mía, pero no puedo decir lo mismo de otras cosas. Estoy muy enfadado, ni en mis peores pesadillas esperaba estar en esta situación. Cuatro derrotas consecutivas, no me había pasado en mi carrera. Quiero salir de esto. Tengo una relación de amor con el Marsella, con Francia. Quiero cambiar la situación", aseguró.

En un comunicado, la dirección del Marsella acusó al técnico luso de dañar al club "y a sus asalariados", al tiempo que señaló que Longoria ha llevado a cabo "un trabajo excepcional" durante "el mercado invernal marcado por una crisis sin precedentes".

Ganador de la Copa de la UEFA en 2011 con el Porto, club con el que también ganó una Copa de Portugal, un campeonato de liga y una Supercopa, el técnico luso ha dirigido también a Chelsea (2011-2012), Tottenham (2012-2013), Zenit de San Petersburgo (2014-2016) y Shanghai SIPG (2016-2017).

