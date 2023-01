In & Out del mundo del futbol tras el final de 2022

El año 2022 elevó a algunos equipos como Pachuca, Argentina y a jugadores como Mbappé, pero también le quitó la gloria a otros tantos, como la Selección de México, Pumas y Cristiano Ronaldo. En RÉCORD te recordamos las ‘altas y bajas’ de las figuras más importantes del futbol.

MÉXICO

OUT

Tuvo la peor participación de México en una Copa del Mundo en 44 años, salió rechazado por la afición mexicana. Se aferró a llevar a Rogelio Funes Mori para dolo ponerlo a jugar 10 minutos contra Arabia Saudita. Insistió con Raúl Jiménez a pesar de que no estaba en condiciones para una competencia de esa exigencia. su alineación temerosa ante Argentina sin centro delantero fue la gota que derramó el vaso.

IN

El uruguayo Guillermo Almada es actualmente uno de los principales candidatos a quedarse con la Selección Nacional, su reciente campeonato con los Tuzos le dan las credenciales para poder ser una opción firme. Con varios años ya en el futbol mexicano el estratega ya conoce a detalle la atmósfera que rodea al balompié nacional. Es un técnico que confía en el talento del jugador mexicano.

LIGA MX

OUT

Pumas se quedó en el último semestre sin Liguilla y sin un lugar en el Repechaje, la fuerte inversión que hizo la directiva incluyendo el fichaje del multicampeón Dani Alves fue insuficiente y el conjunto auriazul fue la peor decepción del torneo lo que le costó el trabajo al argentino Andrés Lillini, quien se tuvo que ir con todo su Cuerpo Técnico por a falta de resultados.

IN

El actual campeón del futbol mexicano, Pachuca sorprendió con un futbol compacto, luminoso y sumamente efectivo, los Tuzos se metieron de manera directa a la Liguilla y sus goleadas a Rayados y Toluca en la Semifinal y Final confirmaron y reflejaron su superioridad.

FUTBOLISTA

OUT

Desafortunadamente Raúl Jiménez va en picada, su caída después de su lamentable accidente por el golpe que sufrió en la cabeza y posteriormente una lesión muscular en la zona de la ingle impidieron que el delantero mexicano tuviera un buen desempeño en Qatar. Él mismo afirmó públicamente que de no estar al cien físicamente no iría al Mundial, sin embargo, no cumplió con su palabra y se aferró a estar en la lista cuando claramente nunca estuvo al nivel.

IN

A pesar de ser el actual líder de goleo de la Europa League, Santiago Giménez quedó fuera de la lista de la Copa del Mundo, sin embargo, el goleador azteca lo tomó de la mejor manera, se sacudió la noticia y enfocó su mirada en el siguiente proceso mundialista en el cual debe de ser parte por tratarse del delantero mexicano con mejor proyección.

FUTBOL INTERNACIONAL

FUTBOLISTA

OUT

Se terminó la era de Cristiano Ronaldo, Qatar 2022 fue el escenario donde la figura del histórico futbolista portugués se desvaneció. Desde su etapa con el Manchester United la carrera de CR7 iba en declive y ahora que decidió abandonar el futbol de alta competencia para firmar el contrato más jugoso en toda la historia con el Al-Nassr de Arabia Saudita se sale por completo del mapa internacional.

IN

Subcampeón del mundo, pero con dos finales de Mundiales a los 24 años y siendo el máximo goleador de Qatar 2022 ponen al francés, Kylian Mbappé como una realidad futbolística y no como una promesa a futuro, aunque de seguir a ese ritmo su panorama luce prometedor y podría pelear por un lugar en la vitrina de la élite en la que aparecen futbolistas como Diego Maradona, Pelé, Lionel Messi y sus propios compatriotas Michel Platini y/o Zinedine Zidane.

EQUIPOS

OUT

Una vez más la selección de Bélgica decepcionó en una Copa del Mundo, el cuadro de los Diablos Rojos confirmó que no por estar plagado de figuras y jugadores de primera línea están obligados a funcionar como equipo. En Qatar quedaron eliminados en la fase de grupos a pesar de que tuvieron la clasificación en sus manos. Esa fue la última oportunidad de brillar para varios de su "generación dorada".

IN

Desde México 86, Argentina, uno de los países con más pasión y talento para el futbol no levantaba el título más importante en este deporte. Qatar era el último tren para que su estrella, Lionel Messi se consagra para la eternidad al conseguir lo que en su momento hicieron Mario Kempes y Diego Armando Maradona, darle a su nación una Copa del Mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: JESÚS MOLINA ES ANUNCIADO COMO NUEVO REFUERZO AURIAZUL DE CARA AL CLAUSURA 2023