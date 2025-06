Países Bajos humilla a Malta con una goleada histórica en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 continúan dando emociones, esta vez en Groningen, Países Bajos dio una exhibición total de poderío ofensivo. Con un Memphis Depay imparable desde los primeros minutos, la selección neerlandesa vapuleó a Malta con un 8-0 que la consolida como líder del Grupo G en la UEFA.

Jugando en el Euroborg Stadion, los dirigidos por Ronald Koeman firmaron su segunda victoria consecutiva en esta fecha FIFA, con diez goles a favor y un rendimiento que ilusiona a su afición.

Van Dijk anotó en el campo del equipo que lo vio debutar

El espectáculo de los neerlandeses comenzó muy temprano. Memphis Depay abrió el marcador al minuto 9' y repitió al 16’ para firmar un doblete que no solo sirvió para encaminar el triunfo, sino que además le permitió alcanzar los 50 goles con la selección, igualando a Robin van Persie como el máximo goleador histórico de Países Bajos.

El atacante del Corinthians también dio una asistencia, confirmando su estatus de líder ofensivo en esta nueva etapa del equipo. Virgil van Dijk se sumó a la fiesta con un gol al 20’, y Xavi Simons amplió la ventaja al 61’. Donyell Malen brilló con dos goles más (al 74’ y 80’) además de otra asistencia. Noa Lang (78’) y Micky van de Ven (90+2’) completaron la aplastante goleada.

