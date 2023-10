Papu Gómez rompe silencio por dopaje: 'No he tenido intención de recurrir a una práctica prohibida'

Alejandro 'Papu' Gómez rompió el silencio y aclaró puntos importantes en su suspensión por dar positivo en dopaje antes del Mundial de Qatar 2022, donde no tendrá derecho de jugar futbol profesional por dos años.

Papu Gómez dio positivo a Terbutalina, una sustancia que, según narra él, la ingirió de un medicamento para la tos, mismo que tomó de su hijo. Alejandro se dijo a favor de la deportividad, pues se dice ser un jugador en contra del dopaje.

“En primer lugar, confirmo que el día de ayer me fue notificada la resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un periodo de dos años.

“Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda normativa, sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje. Nunca he tenido, ni tendrá, la intención de recurrir a una práctica prohibida”, empieza relatando el argentino en un comunicado que compartió en sus redes sociales.

Después, Papu Gómez reiteró que dicha sustancia la ingirió cuando tomó el medicamento para la tos, recalcando que esa sustancia no mejora el rendimiento deportivo, aunque sí está prohibida, además, agregó que el caso ya está en manos de sus abogados para tratar de revertir la situación.

“La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo, por haber recibido, por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada, una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de tos.

“Conviene, no obstante, precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el futbol. Sin entrar en cuestiones de fondo, he puesto este asunto en manos de mis abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa.

“Por último, quiero agradecer todas las muestras de afecto y apoyo recibido en estos momentos complicados a nivel profesional. Atentamente, Papu”, finaliza el comunicado oficial de Alejandro Gómez, quien podría perder su medalla de Campeón del Mundo con Argentina en 2022.