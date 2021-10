Patrice Evra: Reveló que sufrió abusos de niño

Para la mayoría de los aficionados escapa de su conocimiento lo que hay detrás de un jugador de futbol, que en muchas ocasiones pasan por momento muy complicados, antes de triunfar en las canchas.

Tal es el caso de Patrice Evra, el exmediocampista de equipos como el Manchester United, se ha encargado de develar pasajes complicados de su vida, como el que reveló recientemente en netrevista con The Times, al asegurar que sufrió de abusos en su niñez, por parte de un maestro, con quien en ocasiones tenía que dormir.

"Se me ponía un nudo en el estómago cuando se acercaba el final de la jornada escolar y debía dormir allí. No podía continuar con aquello, y después de unos meses le dije a mi madre que no quería quedarme más con él. No di ninguna razón. En ese momento, el profesor que quería abusar de mí se había cansado de la situación. Yo era un luchador, no iba a ceder", explicó Evra en la entrevista.

"Ni siquiera me preguntó por qué me iba. Él lo sabía. Sin embargo, la última noche en la casa de ese hombre, cuando supo que regresaría con mi familia, finalmente, logró su objetivo. Se introdujo mi pene en la boca", confesó el exfutbolista.

A pesar de esto, Evra también aseguró que no guarda rencor por aquellos que lo perjudicaron en su vida.

"El odio nunca estará en mi corazón. No odio al profesor que abusó de mí. Esa es la parte loca de todo este asunto. Y no quiero que la gente sienta lástima", aseguró el exjugador.

