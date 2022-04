Patrice Evra: 'Vendía drogas y comía de la basura, el futbol me salvó'

Patrice Evra es uno de los jugadores que más sufrió antes de llegar al profesionalismo y uno de los que más ha hablado al respecto.

Recientemente, el exseleccionado francés reveló que incluso tuvo que vender drogas y comer de la basura para sobrevivir.

"He vendido drogas, he mendigado y he trabajado en una tienda de televisores. Uno no es cierto.

"A veces, a medianoche, cuando tiran hamburguesas frías, íbamos a recogerlas a la basura. Tras la marcha de mi padre, todo fue un caos", reveló Evra en charla con BBC One.

Afortunadamente el sueño de francés se cristalizó y conoció el mundo del futbol profesional, lo que le ayudó a salir de la pobreza.

"El futbol me salvó. Cuando tenía 17 años viajé a Italia (pasó por Marsella y Monza antes de fichar por el Niza en 2002). Recuerdo que entré en mi habitación y había un chándal. Llamé a mi mamá y le dije: 'Esto es el cielo, la gente nos sirve la comida y tenemos dos tenedores a un lado y dos cuchillos en el otro", aseguró Evra.

