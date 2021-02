Paul Gascoigne reveló que golpeó a su padre cuando murió

Paul Gascoigne, exfutbolista inglés, reveló que cuando su padre falleció en 2018 a causa de cáncer, se subió donde se encontraba y lo golpeó.

Y es que el jugador del Newcastle United tenía cierto rencor con su padre, quien lo intentó internar en una clínica de rehabilitación por su adicciones.

"Cuando solo estábamos él y yo en la cama del hospital y falleció, salté a la cama y lo golpeé. Le di un cabezazo, le di un puñetazo y me resarcí de cuando era más joven. Luego me acosté ahí y lo abracé durante 45 minutos", mencionó en una entrevista con James English para el podcast "Anything Goes".

Pese a todo, Gascoigne aseguró que fueron más momentos buenos que malos junto a padre.

"Me encantaba llevarlo conmigo por todo el mundo cuando jugaba. En este momento estoy bien, pero estaré pensando en eso, en los buenos momentos que tuve, probablemente tuve más buenos momentos que malos. Debo haberle comprado a mi padre unos 80 coches y 18 barcos y casas", contó.

