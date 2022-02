Paul Scholes criticó a Rangnick: 'En el United tiene que haber un DT de primer nivel'

La leyenda del Manchester United, Paul Scholes, criticó la gestión de Ralf Rangnick al frente del banquillo de los Red Devils, luego de que en sus primeros 10 partidos el equipo solo ha marcado 14 goles, la menor cuota para un estratega en ese lapso para cualquier entrenador del United.

"El despido de Ole (Gunnar Solskjaer) se veía venir, todos sabíamos que iba a pasar, pero entonces nos preguntamos: '¿Cuál es el plan?' Tiene que haber uno, tiene que haber un entrenador de primer nivel para revivir este club", declaró Scholes para BT Sport.

Las palabras del exjugador llegan después de que el United empatara a uno ante el Southampton asegurando que antes de ser entrenador, Rangnick es un director deportivo.

"Esto es el Manchester United, hay que tener lo mejor de lo mejor, no tener plan y traer a un director deportivo que ha entrenado dos años de los últimos diez. No me malinterpretes, me cae bien, pero parece que le falta la experiencia de haber entrenado en los últimos cinco o seis años. Es un equipo de individualidades y esa ha sido la diferencia hoy con el Southampton", comentó.

El Manchester United marcha en la quinta posición de la tabla con 40 puntos y con riesgo de caer hasta el séptimo lugar.

