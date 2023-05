Paulo Dybala en duda para la Final de Europa League

La Roma podría jugar el partido más importante de la temporada sin una de sus máximas figuras, pues el jugador argentino Paulo Dybala, está en duda para la Final de la Europa League por una lesión en el tobillo.

José Mourinho, entrenador del equipo italiano, dejó en claro que no sabe si podrá contar con Dybala para el duelo ante Sevilla, y aseguró que "no es optimista"

"Estamos trabajando para que dispute los últimos encuentros de la temporada de la mejor manera. Está mal. No sé cómo estará dentro de 10 días, pero no, no soy optimista”, dijo a DAZN al término del partido de este lunes frente a la Salernitana.

Paulo Dybala solo ha jugado 32 minutos desde el 24 de abril, siendo el último partido en donde tuvo actividad la Semifinal de Ida ante el Bayer Leverkusen.

La Final de la Europa League se disputará el próximo miércoles 31 de mayo entre la Roma y el Sevilla.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: GIANNI INFANTINO MUESTRA APOYO A VINICIUS: 'NO HAY LUGAR PARA EL RACISMO EN EL FUTBOL NI EN LA SOCIEDAD'