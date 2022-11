Paulo Futre criticó el mal trato de Ten Hag hacia Cristiano: 'Lo está humillando'

La relación de Cristiano Ronaldo con el estratega del Manchester United, Erik ten Hag, ha generado mucha polémica por cómo el técnico neerlandés ‘ha tratado’ al astro portugués en los últimos meses.

El último escándalo fue el 19 de octubre, cuando Cristiano iba a ingresar de cambio en los últimos minutos en el partido ante los Spurs, algo que no le pareció a Ronaldo y partió directo a los vestidores; razón por la cual el delantero fue suspendido unos días.

Paulo Futre, exfutbolista portugués, quien tuvo un buen paso por el Porto y el Atlético de Madrid criticó el mal manejo del estratega neerlandés para con la estrella y figura de la Selección Portuguesa, Cristiano Ronaldo.

"Creo que Ten Hag no puede hacer lo que hizo, lo está humillando. Lo respeto, pero Cristiano ha sido cinco veces Balón de Oro. Y no puedes decirle a alguien así que entre a dos minutos del final. Si no está bien, no lo convoques y así no está en el banquillo y se queda en casa. Él no puede hacer eso", declaró para el sitio SerieANews.com

Cabe destacar que Ronaldo ha jugado los 90 minutos en los últimos dos partidos ante el Whest Ham en Premier League y contra la Real Sociedad en Europa League, en este último el delantero dio una asistencia; ambos partidos han sido victoria para el conjunto inglés.

