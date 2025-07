Pável Pardo: "fui capitán del Stuttgart sin saber hablar alemán"

Pável Pardo escribió su nombre en letras doradas en el balompié mexicano, por lo que hizo en nuestro país, como fuera de él. El canterano del Atlas logró triunfar en cualquier equipo en el que estuvo, siendo Stuttgart el más complicado; por dejar el país y por lo complicado que es Alemania, tanto a un nivel cultural como futbolístico.

En entrevista con Yosgart Gutiérrz, en el podcast El RePortero, 'El Bebé' relató su aventura en el viejo continente. Entre anécdotas y momentos de gloria, Pardo recordó cuando fue nombrado capitán del Die Roten, pero con una particularidad y dificultad muy especial, el jugador no sabía aún hablar alemán.

"Me hacen parte de los cinco capitanes. El alemán (idioma) es muy complicado al principio, por lo que cuando estaba en reuniones con el presidente o altos mandos, yo de repente decía: '¿qué hago aquí?' Primero no entiendo nada, segundo acabo de llegar, tenía tres meses en el equipo y ya era uno de los capitanes", agregó entre risas Pável Pardo.

Pardo y Ricardo Osorio fueron campeones de la Bundesliga en la temporada 2006. Tras el Mundial de Alemania 2006, ambos mexicanos conquistaron el país alemán tras su gran participación en la Selección Mexicana. Al ser mediocampista, Pável tuvo mayor proyección y dejó grandes números, ya que anotó siete goles y repartió 17 asistencias en 93 juegos en el viejo continente.

Ofertas desde 1998

Pese a que su gran momento en el Tricolor fue en 2006, Pável Pardo debutó en la Copa del Mundo de Francia 1998. En dicho certamen, 'El Bebé' tuvo grandes momentos, aunque también cometió una dura falta en el duelo ante Bélgica, por lo que fue expulsado. Sin embargo, el exjugador del América comentó que tuvo la oportunidad de emigrar en ese verano, al Espanyol de Barcelona, por petición de Marcelo Bielsa.

"Tenía 22 años y Bielsa tomó al Espanyol. Cuando llegó al equipo, pidió a tres jugadores: Germán Villa, Eduardo Berizzo y yo. Pero el único que llegó fue Villa, ya que yo acaba de fichar con los Tecos, y la directiva habló conmigo y se portaron muy bien. Me dijeron que no me iban a 'truncar' el sueño, y cuando las negociaciones avanzaron, Bielsa firmó con Argentina. Ahí se cayó el fichaje", comentó Pardo.

Mentalidad en Europa

El exjugador mencionó que lo más importante durante su carrera fue su mentalidad, y siempre tuvo una meta: ir a Europa. Pável, a pesar de jugar en América, siempre tuvo en la cabeza jugar en el viejo continente, por lo que entrenó muy duro para el Mundial de Alemania 2006. El resto es historia.

