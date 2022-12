Pelé: Arsène Wenger señaló que O'Rei no corre peligro por sus problemas de salud

Fuera del peligro. El Director de Desarrollo de Futbol Mundial de la FIFA, Arsène Wenger, señaló que se encuentra sorprendido por las noticias sobre la salud de Edson Arantes do Nascimiento, pues recordó que habló con su agente, quien le informó que Pelé no corría riesgos de salud.

“Pelé era mi ídolo de infancia y obviamente todos estamos recibiendo las noticias sobre su estado de salud. Le deseamos una pronta recuperación. Hablé con su agente hace poco y no le vi pesimista. Me han sorprendido las noticias de que no se encuentra bien. A mí me dijo que volvió al hospital, pero que no corría peligro”, dijo el directivo de la FIFA.

Y es que Pelé regresó al hospital el pasad martes tras presentar un edema generalizado y un fallo cardíaco, y el sábado se dio a conocer que ya no respondió a las quimioterapias contra el cáncer de colon, del que ya fue operado en 2021.

Finalmente, O'Rei mandó un mensaje de aliento en sus redes sociales asegurando que se encuentra estable: “Mis amigos, quiero mantenerlos a todos tranquilos y con el pensamiento positivo. Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre”.

