Pelé: Así reaccionó el mundo del futbol ante la muerte de 'O Rei'

Pelé falleció este jueves 29 de diciembre y las muestras de cariño ante su muerte no se han hecho esperar, al que para muchos fue el mejor jugador en toda la historia del futbol.

El futbolista brasileño fue muy querido por el mundo del futbol y eso ha llevado a personajes como Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé, entre otros, a expresarse con emotivas palabras.

Neymar, el heredero del futbol brasileño de Pelé, habló sobre lo importante que es el número '10' y cómo cambió a raíz de la llegada de Pelé.

" Antes de Pelé, el "10" era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es ETERNO!!"

Kylian Mbappé, quien fue uno de los últimos mejores amigos que tuvo Pelé en el mundo del futbol, y de quien se presume puede alcanzar los grandes logros del brasileño en Mundiales, tuvo unas palabras emotivas para 'O Rei' tras su muerte.

"El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. DEP REY", publicó Mbappé acompañado de unas imágenes junto al Rey Pelé.

Lionel Messi fue otro de los que se expresó en sus redes sociales para expresar sus condolencias por la muerte del brasileño. "Descansa en paz, Pelé", fue el mensaje del campeón del mundo.

Cristiano Ronaldo dio un emotivo mensaje en donde comentó la inspiración que fue para él y para muchos jugadores la forma de ver el futbol de Pelé.

"Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero "adiós" al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé", fueron las palabras del portugués.

El Real Madrid envió un comunicado en donde expresó sus condolencias por la muerte de Pelé.

"Eterno" fue la palabra con la que despidió el Santos FC, club de los amores de Pelé, a su Rey.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - PELÉ: EL ASTRO BRASILEÑO FALLECIÓ A LOS 82 AÑOS DE EDAD