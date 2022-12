Pelé: ¿Por qué el brasileño nunca jugó en Europa y sí en la MLS?

Pelé es considerado por muchos el mejor futbolista de la historia; sin embargo, y pese a su gran calidad nunca jugó en ninguna liga de Europa, ya que sus únicos dos equipos fueron el Santos de Brasil y el Cosmos de Nueva York de la MLS.

Aunque, el astro brasileño se retiró de las canchas hace más de 40 años de edad sigue siendo cuestionado por nunca haber jugado en el viejo continente, donde compiten los mejores del mundo.

Sin embargo, su ausencia en el futbol de elite nunca se debió por falta de ofertas, ya que el verdadero motivo por el cual decidió no llegar al balompié europeo, fue por el amor a su país y al Santos, club con el que disputó más de 600 partidos.

“Siempre me preguntan por qué nunca jugué en Europa. Me sentía bien en Brasil y el Santos era el equipo de mi vida”, explicó el exfutbolista al diario Telegraph hace algunos años.

“Nunca me planteé seriamente salir de Brasil. Me encantaba el arroz con frijoles que preparaba mi mamá. Me sentía cómodo y muy feliz en Brasil. Mis padres vivían al lado de mi casa, la temperatura era siempre de 25 grados y tenía la playa. ¿Qué más podía pedir?”.

Ya sobre la recta final de su carrera, el 10 del Scratch Du Oro abandonó a la escuadra albinegra y a su país para jugar en Estados Unidos, aunque él mismo aclaró que esta decisión pasó más por temas extra cancha que por convicción.

“Únicamente al final de mi carrera acepté jugar en el Cosmos en una ciudad como Nueva York como una experiencia y para promover el futbol en el país. Además, hicimos clínicas para niños y aprendí inglés, si no nunca hubiera salido de Brasil”, comentó.

