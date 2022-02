Pelé: Reapareció con fotografía y bromeando tras los rumores de su estado de salud

Después de todos los rumores sobre la salud del astro brasileño Edson Arantes do Nascimiento, mejor conocido como Pelé, el exjugador de Santos de Brasil reveló una fotografía de él, se mostró feliz y positivo, además aprovecho para mandar un saludo a sus detractores y bromeó.

Hace unas semanas se especuló que O’Rei había sido diagnosticado con metástasis, su hija lo desmintió, y aunque Pelé no lo ha hecho, dio a entender que se encuentra estable.

“Amigos míos, sé que hay gente buscando noticas sobre mí. Así que lo voy a enviar por aquí. ¡Hoy me tomé el día libre para cuidar mi look! Desde el inicio de la pandemia, mi esposa ha sido mi peluquera favorita. Gente ahí afuera diciendo que no estoy bien. ¿No creen que soy lindo”, compartió en redes sociales.

Meus amigos, sei que tem gente buscando notícias sobre mim. Então, envio por aqui. Hoje eu tirei o dia para cuidar do meu visual! Desde o início da pandemia, a minha esposa tem sido minha cabeleireira favorita. Vocês não acham que eu estou bonitão? pic.twitter.com/obrA8SM3d0 — Pelé (@Pele) February 10, 2022

Con esta fotogrfía, el exjugador de la Selección de Brasil y Campeón del Mundo cinco veces pone fin a los rumores que los ponían como delicado, pero aún se desconoce el diagnostico exacto de O’Rei.

