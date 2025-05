Pep Guardiola amenaza con irse de Manchester City si no acortan la plantilla

Manchester City ha gozado del privilegio de tener plantillas extensas y de alta calidad, que además, Pep Guardiola se ha encargado de potenciar. Sin embargo, el técnico catalán amenazó con irse si el plantel de la próxima temporada no es pequeño.

AP

Guardiola quiere plantilla pequeña

Guardiola argumentó que no tiene sentido tener a jugadores en la plantilla que no participarán durante la temporada, por lo que si no hacen una más corta se marchará del equipo.

“Le he dicho al club que no quiero una plantilla más grande. No quiero tener que estar dejando a cinco o seis jugadores en la grada. No quiero eso. Me iría. Si hacemos una plantilla más pequeña, me quedo”, dijo Guardiola.

AP

“Es imposible para mi alma mandar a jugadores a la grada y que no jueguen. Como entrenador, no puedo entrenar a 24 jugadores y que cada semana se quedan cuatro, cinco o seis en Manchester porque no pueden jugar. Esto no puede pasar y se lo he dicho al club”, agregó el catalán.

La dura temporada del City

Manchester City vivió una temporada complicada, debido a las lesiones sufridas, especialmente la de Rodri, quien era esencial en el mediocampo. Los Cityzens ficharon a Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush, Nico González y Vitor Reis durante el mercado invernal.

AP

También te puede interesar: Balón de Oro adelantó la fecha de su gala