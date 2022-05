Pep Guardiola: "Es más complicado ganar Premier League que Champions"

La Champions League es un torneo que se le ha negado a Pep Guardiola con el Manchester City, sin embargo, el entrenador español considera que es más complicado ganar la Premier League que la Liga de Campeones.

Desde su llegada al conjunto inglés, Guardiola ha ganado el torneo local en tres ocasiones: durante 2018. 2019 y 2021; por lo que, con base en su experiencia aseguró que la carga de trabajo por la continuidad de partidos es más difícil de llevar y el éxito que han tenido se atribuye a la constancia que consiguieron en estos años.

"La Premier League es más difícil (que la Champions). Son muchas semanas, muchos partidos, muchas lesiones, buenos y malos momentos, diferentes situaciones. El éxito es haber estado ahí en los últimos años. Pelear por la Premier da sentido al día a día en el vestuario", declaró el entrenador en conferencia de prensa.

Y aunque no demeritó la importancia que tiene la Champions League y aceptó que deja buenas sensaciones ganar juegos en este torneo, sí destacó la diferencia entre disputar un total de 38 jornadas a jugar seis o siete en la competencia continental, por lo que priorizó la liga inglesa que inminentemente está por ganar por cuarta ocaisón.

"No digo que la Champions no sea importante. Nos hubiera encantado estar en París la semana que viene, pero ganar 38 partidos es diferente a ganar seis ó siete, aunque siempre es agradable. Jugamos para ganar, pero hay aspectos que no puedes controlar. Tenemos que jugar como en el último mes. Es sólo un partido, no vamos a hacer nada nuevo", puntualizó.

