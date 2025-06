Pep Guardiola festeja que Carlo Ancelotti haya dejado al Real Madrid: 'Siempre me ganaba'

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, no ocultó su satisfacción al enterarse de que Carlo Ancelotti ha dejado el banquillo del Real Madrid para asumir el mando de la Selección de Brasil.

Hace apenas dos semanas, Carlo Ancelotti fue presentado oficialmente como el nuevo seleccionador de Brasil tras finalizar su etapa en el club merengue. La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) concretó el fichaje del técnico italiano, quien ahora asume el desafío de dirigir a una de las selecciones más laureadas del planeta.

Se unió a la Selección Brasileña | MEXSPORT

Ancelotti ostenta un palmarés único al ser el mayor ganador de la Champions League con cinco títulos y el único entrenador en conquistar las cinco principales ligas europeas. Ahora buscará repetir este éxito en Selecciones.

En una entrevista reciente con Reuters, el técnico catalán bromeó con el historial de enfrentamientos entre ambos y expresó su alivio: “Me alegro muchísimo por él y me alegro muchísimo de que ya no esté en el Real Madrid porque siempre me ganaba. Ya no tendré que lidiar con eso”.

No quiere volver a enfrentarlo | AP

Un historial parejo, pero con dominio reciente del italiano

Guardiola y Ancelotti se han enfrentado en 14 ocasiones, con un balance equilibrado, de seis victorias para cada uno y 2 empates. Sin embargo, en los últimos cruces, el español sufrió tres derrotas consecutivas, todas ante el Real Madrid dirigido por Ancelotti. De sus seis triunfos totales, apenas dos fueron frente al conjunto blanco.

¿Guardiola en selecciones? No descarta dirigir en un Mundial

En la misma entrevista, Pep Guardiola también se refirió a la posibilidad de convertirse en seleccionador nacional en el futuro: “Me encantaría estar en un Mundial, en una Eurocopa, en una Copa América. Siempre lo he pensado, pero depende de muchísimas cosas. Si ocurre, bien; y, si no, también”.

Podrían volver a enfrentarse | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid defenderá a Raúl Asencio en la demanda de agresión sexual en contra del jugador