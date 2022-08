Pep Guardiola: La jugada que comparó a Haaland con Lionel Messi

Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, confesó que hubo un hecho que realizó Erling Haaland en el duelo del pasado fin de semana que equiparó con algo que hacía Lionel Messi con Barcelona.

El entrenador español señaló que Haaland tuvo el arresto para cobrar un penal con gran maestría, después de la falta que le hicieron a él mismo contra West Ham.

"No lo conozco muy bien, pero sé cómo manejó las críticas esta semana y estuvo muy tranquilo. Todavía no sé cómo reacciona a los elogios. Pero me gustó cómo cobró el penal, la confianza en sí mismo. Creo que le daría un puñetazo en la cara a un compañero si intentaran quitarle el balón. Eso me gusta", señaló Pep después de la victoria contra el West Ham.

Esta situación fue equiparada por el estratega del Manchester City con la actitud y la hambre que siempre tuvo Lionel Messi con el Barcelona, donde siempre tuvo ese deseo de meter más goles.

"Tuve la suerte como entrenador de trabajar codo a codo con Messi. Si marcaba dos [goles], querría tres. Si marcara tres, querría cuatro. Si fueran cuatro, iría por el quinto. Siempre tienen hambre", sentenció Guardiola.

