Sevilla: Oficializó fichaje de Isco Alarcón

El Sevilla oficializó la llegada de Isco Alarcón quien defenderá los colores de la institución por los próximos dos años tras su paso por el Real Madrid, equipo en el que ganó todo y deja después de nueve temporadas.

A pesar de sus títulos con los merengues que incluyen Champions y Ligas, el malagueño vino a la baja en las últimas dos temporadas, por los que sus minutos de juego bajaron considerablemente. Por tal motivo, la afición sevillista duda de lo que Isco les pueda ofrecer, pero el jugador ya respondió a estas críticas.

"Entiendo que haya dudas por mis últimos años porque no he podido o no me han dejado jugar. Mandar un mensaje de tranquilidad porque voy a darlo todo, estoy focalizado al cien por cien para demostrar el nivel que nunca he perdido y es un buen sitio para hacerlo. Entiendo que el sevillista tenga dudas, pero me encargaré de disiparlas", sentenció en sus primeras palabras como jugador del Sevilla.

De este modo, Isco será compañero de Jesús ‘Tecatito’ Corona en la ofensiva sevillista, para comandar uno de los ataques más peligrosos de LaLiga y de Europa.

