Pep Guardiola: 'Me gustaría que Messi se retirara en el Barcelona'

La posibilidad de que Lionel Messi salga del Barcelona al término de la actual campaña sigue abierta y uno de los destinos que más suena para que juegue el atacante es el Manchester City por la relación de amistad que existe entre el técnico Citizen, Josep Guardiola y el jugador.

Sin embargo, Guardiola aseguró que prefiere que Messi termine su carrera en el Barca.

“Leo es jugador del Barcelona y si me preguntas mi opinión como persona a la que este club le ha dado todo, ojalá se quede en el Barça. Me gustaría que se retirara allí. Lo he dicho mil veces. Esta es mi opinión como aficionado. No sé qué pasará por su cabeza. Como aficionado del Barcelona, me gustaría que Leo terminara allí”, comentó Guardiola tras renovar su contrato con el City.

El estratega catalán no quiso hablar sobre el interés de su equipo en el jugador, pues destacó que aún falta mucho para el mercado de fichajes.

“Este año termina su contrato y después de eso, no sabemos qué pasará y qué tiene en mente. Ahora mismo es jugador del Barcelona y el mercado de fichajes no abrirá hasta junio o julio, así que tenemos nuestros propios partidos y cosas que hacer antes de esa fecha. No puedo decir nada más”, declaró.

