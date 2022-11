Pep Guardiola respondió a Ibrahimovic tras sus críticas: 'Tiene razón, mi ego es enorme'

Si algo ha caracterizado a Pep Guardiola como entrenador es la disciplina que impone a sus equipos, por lo que en su etapa con el Barcelona tuvo roces con algunos futbolistas, entre ellos Zlatan Ibrahimovic.

Hace unos días el atacante del AC Milan criticó durante una entrevista con Canal+ al estratega del Manchester City, asegurando que no le permitía brillar a los futbolistas debido a que se dejaría de hablar con él.

"¿Si puede Guardiola hacer que Haaland sea aún mejor? Depende del ego de Guardiola, depende de si permite que Haaland sea más grande que él o no. No permitió que yo ni otros jugadores lo fuéramos...", comentó Ibrahimovic.

Ante estas declaraciones, el entrenador de los Sky Blues respondió sarcásticamente, donde expresó que le dice al 'Androide' que deje de marcar anotaciones o de lo contrario los medios británicos no lo elogiaran cada jornada.

"Zlatan tiene razón, toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego es más grande que el rendimiento de cualquier jugador. Ni siquiera me gusta cuando Erling (Haaland) marca tres goles y todos los momentos destacados son sobre él. ¡Estoy tan celoso! ¡Honestamente muy celoso!", manifestó.

"Entonces lo que hago es decirle a Erling: 'Por favor, no marques más goles ya o de lo contrario 'The Sun' y 'Daily Mail' no escribirán nada sobre mí. Zlatan me conoce bien, puede escribir un nuevo libro. Tiene razón, mi ego es enorme", agregó.

Actualmente Pep Guardiola tiene al Manchester City en las primeras posiciones de la Premier League y logró avanzar a los Octavos de Final de la Champions, siendo primero de su grupo sin perder ni un solo encuentro.

