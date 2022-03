Pep Guardiola: 'Seguir ganando trofeos es el mayor éxito de mi carrera'

Luego de que el Mancher City fuera el gran protagonista del Derbi de Manchester, el entrenador Pep Guardiola ha enfrentado en 20 ocasiones al Manchester United; sin embargo, la goleada de ayer ha sido su mejor resultado, pues por primera vez su equipo le anita cuatro goles a los Red Devils.

"Mi mayor éxito como entrenador es que sigamos corriendo como lo hacemos después de ganar tres Premier League en los últimos cuatro años. Y seguimos ahí arriba, intentando ganar otra vez", explicó el estratega, tras concluir el encuentro.

"Lo normal es que después del éxito tengas malos pensamientos y te confundas. Que te creas algo que no eres. Pero seguimos siendo lo suficientemente humildes para seguir trabajando en cada entrenamiento, en cada partido, y seguir estando ahí arriba. Luego puedes ganar o puedes perder", agregó.

Además, en lo que va de su trayectoria como Director Técnico y los enfrentamientos que ha tenido ante los de Old Trafford, Pep Guardiola se ha medido a los Red Devils en dos ocasiones con el Barcelona y el Bayer Munich y 16 con City y su balance global ante el Manchester United sería de 11 victorias, tres empates y seis derrotas, por lo que el catalán celebró con humildad dicha victoria comentando que ha tenido rivales más complicados.

"Si al final no podemos conseguirlo es porque nos enfrentamos al rival más duro al que me he encontrado en mis 12 o 13 años como entrenador. El Liverpool de los últimos años es formidable. Seguir ahí, luchando con ellos, ganando títulos domésticos y trofeos es el mayor éxito de mi carrera", indicó.

Finalmente, tras los éxitos que ha tenido como entrenador, Pep Guardiola habló sobre la ideología que tiene al estar al mando de un equipo y llevarlo a conseguir lo mejor.

"Recuerdo un debate reciente sobre si es mejor tener una idea, filosofía, ADN y seguir adelante o si lo principal es tener lo 'bueno', sin importar las rupturas, las variaciones del modelo de juego de entrenador a entrenador", apuntó

