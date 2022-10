Pep Guardiola sobre el futuro de Haaland: "No tiene cláusula, ni para el Madrid ni para nadie"

Las actuaciones de Erling Haaland han maravillado a su técnico, Pep Guardiola, quien habló en conferencia de prensa sobre el futuro del delantero noruego, donde negó que existiese una cláusula de rescisión con el Real Madrid o algún otro club.

"No es cierto, no tiene cláusula de rescisión específica ni para el Real Madrid ni para ningún otro equipo. No es cierto, ¿qué puedo decir? Tengo la sensación de que es increíblemente feliz aquí", comentó.

Asimismo, se dio el tiempo de hablar sobre la sustitución del atacante, quien fue sustituido en el minuto 46, ante el Copenhague en la Champions League, partido en el que marcó un doblete.

"Juega muchos minutos, el juego estaba bajo control y Cole Palmer es un excelente jugador y tenía muchas ganas de jugar. Si el juego hubiera estado apretado, Erling hubiera continuado", agregó

El estratega español, dejó claro que no se trató de dar descanso a Haaland. "No se trata de dar descanso a los jugadores. Tenemos una plantilla de 20 jugadores, si juegas solo con 11, no tienes 20 jugadores. Los otros, cuando los necesitas, no funcionan", sentenció Pep

